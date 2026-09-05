Burdur\'da düğün öncesi kazada yaşamını yitiren İsmail Arpağ\'ın evine taziye çadırı kuruldu

DÜĞÜN YERİNE CENAZE EVİ OLDU

Burdur'da düğünü öncesinde motosikletiyle kaza yapıp hayatını kaybeden İsmail Arpağ'ın oturduğu Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu Caddesi'ndeki evin önüne taziye çadırı kuruldu. İsmail Arpağ'ın yakınları evin önünde düğün tebrikleri yerine cenaze için taziyeleri kabul etti. İsmail Arpağ yapılacak düğünde Beste Özmen ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyordu.