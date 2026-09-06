Burdur'da ehliyetsiz sürücü traktörle ATM'lere çarptı, 127 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Burdur'da ehliyetsiz sürücü traktörle ATM'lere çarptı, 127 bin lira ceza kesildi

Burdur\'da ehliyetsiz sürücü traktörle ATM\'lere çarptı, 127 bin lira ceza kesildi
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Burdur'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.D., kullandığı traktörle park halindeki 4 motosiklet ve otomobile, ardından da 2 bankanın ATM'sine çarptı. Olay sonrası kaçan sürücü ve ruhsat sahibine toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı, traktör trafikten menedildi.

BURDUR'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı traktörle, park halindeki 4 motosiklet ve otomobile ardından da 2 bankaya ait ATM'lere çarptı. Sürücü ve araç sahibine toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Burdur Küçük Sanayi Sitesi 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. Y.D.'nin kullandığı 15 AY 479 plakalı traktör, önce park halindeki 4 motosiklet ile otomobile çarptı, ardından bölgedeki 2 bankaya ait ATM'ye zarar verdi. Y.D., daha sonra traktörle uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çalışma sonucu Y.D., Sanayi Sitesi 1'inci Sokak'ta yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine ayrı ayrı 40'ar bin lira, sürücüye 'Kaza yerini terk etmek'ten 46 bin lira, 'Sigortasız araç kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Traktör trafikten menedilip otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da ehliyetsiz sürücü traktörle ATM'lere çarptı, 127 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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