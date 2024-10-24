Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?