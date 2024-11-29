Burdur'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Burdur'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mine Hanım Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni açarak engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyecek.

29.11.2024 12:55
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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve bağımsız olmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan Mine Hanım Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açıyor.

Burdur Belediyesi Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Salı günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete giriyor. Açılışla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli engelli dostlarım ve onların değerli aileleri, sizlere bir sözümüz vardı... Bugüne kadar verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik ve şimdi sıra sizlere verdiğimiz o önemli sözü tutmaya geldi. Büyük bir mutlulukla duyurmak isterim ki 3 Aralık 2024 Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde, Burdur Belediyesi'ne ait Engelli Rehabilitasyon Merkezi'mizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. O gün, hep birlikte orada olacağız. Sizler için hazırladığımız rehabilitasyon merkezimiz, sizlere yakışan ve bize yaraşan bir şekilde o günden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Engelli dostlarımızın bir kısmının bu gelişmeden haberdar olduğunu ve bizleri arayıp merkezin ne zaman faaliyete geçeceğini sorduğunu biliyoruz. Şimdi o heyecanı hep birlikte yaşama zamanı! Sizleri 3 Aralık Salı günü saat 14.00'te Engelli Rehabilitasyon Merkezi'mizin önünde gerçekleşecek açılışımıza davet ediyoruz. Ayrıca, aynı gün sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde her yıl olduğu gibi düzenlediğimiz Geleneksel Dünya Engelliler Farkındalık Günü yemeğinde bir araya gelecek, eğlenecek ve bu anlamlı günü hep birlikte kutlayacağız. Günümüz kutlu olsun, sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız! "

Kaynak: ANKA

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