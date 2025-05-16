Burdur\'da Eski Eş Cinayetine Ağırlaştırılmış Cezası

Burdur'da 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı öldüren ve hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu 5 sanık, tutuksuz 4 sanık ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Meryem S'nin tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Tutuklu sanık Tarık Yılmaz'ın avukatı, olayın tasarlayarak olmadığını, müvekkilinin ani bir kastla hareket ettiğini ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklar Erdal A, Şaban A, Mehmet Ç. ve tutuksuz sanıklar Kazım Ö, Mustafa S. ve Gökay S. beraatlerini talep ettiklerini söyledi.

Tutuklu sanık Tarık Yılmaz duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir." savunmasında bulundu.

Tutuklu Sanık Adem S, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini, Tarık Yılmaz'ın ifadesinden dolayı suçlandığını, pişman olacak suçunun bile olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen Tarık Yılmaz hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine, tutuklu sanıklar Adem S, Erdal A, Şaban A, Mehmet Ç. ve tutuksuz sanıklar Kazım Ö, Mustafa S'ye suçluyu kayırma ve yardım etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu sanıkların tahliyelerine, tutuksuz sanıkların Meryem S. ve Gökay A'nın ise beraatlerine karar verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, gazetecilere, zanlı Tarık Yılmaz'ın Özlem Şımarık'ı onlarca bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve bunu tasarlayarak yaptığını ifade etti.

Zanlı Tarık Yılmaz'ın Özlem Şımarık'ın kaldığı otele nasıl gireceğini planladığını belirten Tozbey, "Katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca öldürülmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çok önemli bir karar kesinlikle haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal olacak kararlardan biri." dedi.

Tozbey, iş yeri sahiplerinin de ceza alması gerektiğini iddia ederek "İş yeri sahipleri maalesef bugün azmettirmekten dolayı beraat ettiler. Sadece yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu karara itiraz edeceğiz, Burdur'a gelmekten vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama" suçundan hükümlü Tarık Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan Tarık Y, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı evden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, Tarık Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklanmıştı.

Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama aşamasında tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.