Burdur'da Gülcülük ve Agro-Turizm - Son Dakika
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Burdur'da Gülcülük ve Agro-Turizm

01.07.2026 17:00
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Burdur Ticaret Borsası, gülcülüğü agro-turizmle birleştirerek 140 yıllık geleneği yaşatıyor.

BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentin 140 yıllık gülcülük geleneğinin katma değerli üretim ve agro-turizmle geleceğe taşındığını söyledi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Ağlasun'da 4 kuşaktır gül üretimi yapan Burdur Ticaret Borsası Üyesi Yüksel Ertaş ve ailesini ziyaret etti. Ailenin dördüncü kuşak temsilcileri Sefa Ertaş ve Mücahit Ertaş ile bir araya gelen Gündüzalp, geleneksel gül ve gül yağı üretimini kozmetik sektörüne taşıyan girişimcilik çalışmalarını inceledi. Ziyaret kapsamında gül bahçelerini gezen Gündüzalp, hasat sürecine ilişkin bilgi aldı, gül yağının damıtma yöntemiyle elde edilme aşamalarını izledi ve aile fertleriyle üretimin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Gündüzalp, gülün Burdur için yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda şehrin tarihini, kültürünü ve ekonomisini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Burdur ve Isparta'da gülcülüğün hikayesinin 1880'li yıllarda Osmanlı Devleti'nin teşvikleriyle başladığını hatırlatan Gündüzalp, "O yıllarda yaklaşık 10 bin dönüme dikilen gül fidanlarıyla bölgemiz adeta bir 'gülistana' dönüştü. 1908 yılında ise Anadolu'nun ilk sanayi tipi gül yağı damıtma tesisi Burdur'da kuruldu. Böylece üretimin katma değere dönüştüğü, ihracata uzanan büyük bir vizyonun temelleri atıldı" dedi.

GÜL ARTIK TURİZMİN BİR PARÇASI

Bugün Burdur'da yaklaşık 4 bin dekarlık alanda yağlık gül üretiminin sürdürüldüğünü belirten Gündüzalp, iklim koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 1500 ila 2 bin ton arasında yağlık gül üretildiğini, bunun da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geldiğini ifade etti. Burdur'un bu üretimle Isparta'nın ardından Türkiye'nin ikinci büyük yağlık gül üretim merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Gündüzalp, üreticilerin gül yetiştiriciliğine sahip çıkmasının en büyük mutlulukları olduğunu dile getirdi.

Gülün artık sadece tarım, kozmetik, sağlık ve gıda sektörlerinin değil, turizmin de önemli bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Gündüzalp, lavanta üretimiyle birlikte düzenlenen hasat etkinlikleri, turlar ve deneyim odaklı organizasyonların Burdur'u agro-turizm alanında yeni bir cazibe merkezine dönüştürdüğünü söyledi.

Burdur Ticaret Borsası tarafından 'Kokuyu Takip Et' sloganıyla hazırlanan Burdur Agro Turizm Rotaları Projesi hakkında da bilgi veren Gündüzalp, projenin yalnızca bir tanıtım çalışması olmadığını, Burdur'un tarımsal üretim mirasını turizmle buluşturan kapsamlı bir kalkınma modeli olduğunu söyledi. Burdur Ticaret Borsası'nın en önemli hedeflerinden birinin 140 yıllık gülcülük mirasını korumak olduğunu belirten Gündüzalp, "Üreticimizin alın terini korumak ve bir asır önce temelleri atılan 'Saf ve kaliteli gül' imajını dünya pazarlarında daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Burdur, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Gülcülük ve Agro-Turizm - Son Dakika

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