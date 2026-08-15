Burdur'da 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yeni doğanlara destek - Son Dakika
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Burdur'da 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yeni doğanlara destek

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Burdur'da 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle sosyal yardım alan ailelerin yeni doğan bebekleri için temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler hazırlanıp teslim ediliyor.

Burdur'da "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle sosyal yardım alan ailelerin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın talimatları doğrultusunda Burdur Valiliği ve Burdur Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin doğum sonrası yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında hazırlanan projeyle yeni doğan bebeklerin ilk dönemlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeler ailelere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında 19 farklı temel malzemeden oluşan bebek kolileri hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yeni doğanlara destek - Son Dakika

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