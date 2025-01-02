Burdur\'da İçme Suyu Arıtma Tesisinin Faydaları Görücüye Çıktı

Güncel

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, içme suyu arıtma tesisinin hizmete girmesinden sonra şebeke suyunun sertliğinin düştüğünü anlatmak için belediye meclisinde çeşme suyu içti.

Burdur Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı Başkan Ali Orkun Ercengiz başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Ercengiz, gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmada içme suyu arıtma ve yumuşatma tesisinin hizmete girdiğini belirtti. Başkan Ercengiz, daha önce 100 Fransız sertliğinde olan şebeke suyunun arıtma tesisinin faaliyete geçmesinin arından 20 Fransız sertliğine düştüğünü söyledi. Başkan Ercengiz, çeşmeden getirilen suyun sertliğini ölçtürdükten sonra meclis üyeleri önünde içti. Başkan Ercengiz, "Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla şebeke suyundan su içebilir" dedi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,