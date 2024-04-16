Burdur\'da İl Genel Meclisi Başkanlığına Levent Tokmaker seçildi

Burdur'da yerel seçimlerin ardından İl Genel Meclisi'nin başkanlığına Levent Tokmaker seçildi.
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk oturumda, İl Genel Meclisi başkanı, birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil katip üye, iki yedek katip üye, 3 il encümen üyesi belirlemek için gizli oylama yapıldı.
Oylama sonucu İl Genel Meclis Başkanlığına 27 oydan 14'ünü alan Milliyetçi Hareket Partisi Tefenni Meclis Üyesi Levent Tokmaker getirildi.
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Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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