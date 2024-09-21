Burdur'da İş İnsanı Aziz Düz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Burdur'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Aziz Düz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABD ve Avrupa'ya Noel çelengi ihraç eden bir çiçek firmasının sahibi Düz (52), 12 Eylül'de kullandığı 07 AZZ 015 plakalı otomobilin, Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü civarında takla atması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekiplerince Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Düz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Üç çocuk babası Düz'ün cenazesi Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.