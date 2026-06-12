Jandarma'nın 187. yılında Burdur'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. yılında Burdur'da şehitlik ziyareti

12.06.2026 13:16
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Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde şehitlik ziyareti düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, karanfil bırakma, Kur'an-ı Kerim okuma ve dua edildi. Ulu Cami'de mevlit ve helva ikramıyla program sona erdi.

Burdur'da, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Burdur Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Etkinlik, Ulu Cami'de mevlit okutulması ve helva ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler ile şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. yılında Burdur'da şehitlik ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma'nın 187. yılında Burdur'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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