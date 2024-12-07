BURDUR İl Jandarma Komutanlığı R.S.'nin evine yaptığı operasyonda 400 litre şarap, 25 litre bira, 5 litre rakı, şişe kapatma aparatı, 150 boş bira şişesi ve 250 bira şişesi kapağı ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.S.'nin evine yaptığı operasyonda 400 litre şarap, 25 litre bira, 5 litre rakı, şişe kapatma aparatı, 150 boş bira şişesi ve 250 bira şişesi kapağı ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Jandarma Operasyonunda 400 Litre Şarap Ele Geçirildi - Son Dakika
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