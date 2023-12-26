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Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheliden biri tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün, sigara ve uyuşturucu madde satışı yapan 26 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 5 zanlıdan biri tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 21 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Burdur\'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheliden biri tutuklandı
26.12.2023 - 15:43,
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Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün, sigara ve uyuşturucu madde satışı yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 21 kişi de ifadelerinin ardından salıverildi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, bıçak, tütün, dolu ve boş makaron, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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