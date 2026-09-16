Burdur'da kaçan motosiklet sürücüsü sınav çıkışında yakalandı, 390 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Burdur'da kaçan motosiklet sürücüsü sınav çıkışında yakalandı, 390 bin lira ceza kesildi

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Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters yönde ilerleyerek polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ehliyet sınavına girdiği sırada tespit edilip sınav çıkışında yakalandı. Sürücüye trafik ihlalleri kapsamında toplam 390 bin lira idari para cezası uygulandı, motosiklet 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters yönde ilerleyen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı.

M.D. idaresindeki motosiklet, İstasyon Caddesi'nde plaka kısmı bezle kapatılmış halde ters yönde ilerledi.

Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde tespit etti. Sürücünün ehliyet sınavına girdiğini belirleyen ekipler, M.D'yi sınav çıkışında yakaladı.

Sürücüye trafik ihlalleri kapsamında çeşitli maddelerden toplam 390 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da kaçan motosiklet sürücüsü sınav çıkışında yakalandı, 390 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da kaçan motosiklet sürücüsü sınav çıkışında yakalandı, 390 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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