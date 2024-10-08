Burdur'da Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika
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Burdur'da Kadına Yönelik Şiddete Protesto

Burdur\'da Kadına Yönelik Şiddete Protesto

Burdur'da üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı protesto düzenledi.

08.10.2024 21:47
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Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden İrem Yılmaz, üniversite öğrencileri olarak kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Kadınların yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini aktaran Yılmaz, şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istedi.

Buse Güneş de kadına şiddete "dur" demek için bir adım attıklarını, kadınların yaşam hakkının korunması için toplumun her kesiminin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Loya Yılgın ise kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu hakları savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Şiddetsiz bir gelecek için yakalarına beyaz kurdele takan öğrenciler, pankartlarını meydanda bırakarak dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika

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