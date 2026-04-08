Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Gökdemir Sokak Esnafına Ziyaret

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gökdemir Sokak'ta sürdürülen kaldırım düzenleme çalışmalarının tamamlanma aşamasında bölge esnafını ziyaret etti.

Ercengiz, "Gökdemir Sokak'ta başladığımız kaldırım düzenleme çalışmasında sona geldik ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Çalışmalardan memnun olan esnaflarımızın teşekkür edip bizlere çay kahve ikram ederek sohbete davetlerini reddedemedik. Biz de esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnaf da kaldırım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ercengiz'e teşekkür etti.