Burdur\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 07 RT 227 plakalı otomobil ile Süleyman K. idaresindeki 60 SB 961 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle otomobillerdeki Hüseyin Y., İsmail Resul K., Mustafa Ü. ve Mustafa Yılmaz sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.