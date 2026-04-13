Burdur\'da Kaza: 2 Yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sezgin A. (34) yönetimindeki 74 AAC 218 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Erenardıç mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Safiye A. (84) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
