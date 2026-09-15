Burdur'da koyunlara çarpan Fransız kadın, ambulans uçakla ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Burdur'da koyunlara çarpan Fransız kadın, ambulans uçakla ülkesine gönderildi

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Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptığı kazada yaralanan Fransa vatandaşı kadın, tedavi gördüğü hastaneden ülkesine götürüldü. Kadın, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na kara ambulansıyla nakledilip Fransa'dan gelen ambulans uçağa alındı.

AMBULANS UÇAKLA ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptığı kazada yaralanan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman, ülkesine götürüldü. Vobbman Burdur'da tedavi gördüğü hastaneden kara ambulansıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na nakledildi. Vobbman, burada Fransa'dan gelen ambulans uçağa alınıp, ülkesine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da koyunlara çarpan Fransız kadın, ambulans uçakla ülkesine gönderildi - Son Dakika

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