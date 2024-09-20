Burdur\'da Kültür Etkinlikleri: \'Şaşkın Show\' ve \'Macbeth\' Gösterimleri

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kültür etkinlikleri çerçevesinde "Şaşkın Show" adlı vantrolog gösterisi ile "Macbeth" oyununu çocuklarla ve yetişkinlerle buluşturacak.

Burdur MAKÜ Konferans Salonu'nda 22 Eylül 2024 Pazar günü, hem çocuklar hem de yetişkinler için iki özel tiyatro gösterisi düzenlenecek. 22 Eylül'de saat 16.00'da çocuklar için sahnelenecek "Şaşkın Show" adlı vantrolog gösterisi, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Aynı gün saat 20.30'da ise "Macbeth" oyunu, Türkiye turnesi kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak. William Shakespeare'in ölümsüz eseri, etkileyici performansı ve çarpıcı sahne tasarımıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.