Yüksek Gerilim Hattı İşçiyi Canından Etti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir mermer ocağında çalışan işçi, yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Ocakta çalışan Muhammed Emin Ş. (33), ocak sahasına giden elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.
İşçi, direkte bulunan yüksek gerilim hattının elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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