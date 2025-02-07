Burdur'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi

Burdur'da 'Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende' projesiyle 3500 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi.

07.02.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesiyle öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kentte 2016'dan beri 3 bin 500 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise 7 bin 250 öğrenci ve 178 veliye ilk yardım semineri verildi.

"Öğretmenlerimiz birçok öğrencinin hayatını kurtardı"

Burdur İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akboğa, AA muhabirine, ilk yardım eğitimleriyle öğretmenlerin okulda öğrencilere daha güvenli bir ortam sağladığını söyledi.

İl genelinde öğretmenlerin yüzde 80'inin eğitim aldığını ve bütün öğretmenlere ilk yardım eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Akboğa, "Okullarımızda en çok karşımıza çıkan olaylardan biri solunum yolu tıkanmaları. Çocuklarımız yedikleri yiyecekleri ayaküstü veya birbirleriyle şaka yaparken yiyor bu nedenle solunum yolu tıkanmaları aniden ortaya çıkabiliyor." dedi.

Akboğa, öğretmenlerin okullarda bu durumlara müdahale ederek birçok öğrencinin hayatını kurtardığını ifade etti.

İlk yardım eğitmeni Melahat Akboğa ise öğretmenlerin sahadaki kahramanlar olduğunu vurgulayarak, "Biz aktarıyoruz onlar uyguluyor ve başarılı oluyorlar." diye konuştu.

Eğitime katılan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Leyla Taşdemir de solunum yolu tıkanmalarında Heimlich manevrasını uyguladıklarını kaydetti.

Eğitime katılan öğretmen Fahri Tanrıverdi de üç yılda bir unutmamak için aldıkları eğitimi tekrarladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:52:48. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.