Burdur\'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Sanık Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Burdur'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından hapisle cezalandırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık Osman Ç, yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu ifade etti.

Yapılan saldırıyı bertaraf etmek için silah kullandığını belirten Osman Ç, "Kurşunları ayağa sıktım, suçlamayı kabul etmiyorum. Maktulün ailesinin tüm mağduriyetini gidereceğimi de ifade etmek istiyorum, üzgünüm." dedi.

Maktul Şehmus B'nin ailesi, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak sanık Osman Ç'ye, Şehmus B'ye yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet sanığın, Şerafettin A'yı "kasten yaralama" suçundan 11 ay 7 gün ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Kemal Aytekin, sanığın hak ettiği cezayı alması için karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Olay

Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir oto galeride 19 Kasım 2022'de, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada galeri sahibi Osman Ç'nin ateş etmesi sonucu, Şehmus B. hayatını kaybetmiş, Şerafettin A. yaralanmıştı.