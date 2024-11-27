Burdur'da Taksiciyi Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Taksiciyi Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı

Burdur\'da Taksiciyi Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı

Burdur'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiye zarar veren Muammer T., taksi şoförüne bıçakla saldırdı. Şikayet üzerine yeniden gözaltına alınan Muammer T., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklandı.

27.11.2024 17:58  Güncelleme: 17:59
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BURDUR'da kız arkadaşını taksiden indiremeyince araca zarar veren ve tartıştığı şoföre bıçakla saldıran Muammer T. (42), ikinci kez gözaltına alındı. Şüpheli bu kez 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklandı.

Olay, 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Recep Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşı Muammer T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak onun evinden ayrılmak istedi. Muammer T., taksiye binen Ş.A.'yı indirmek istedi. Ş.A. inmeyince Muammer T. araca zarar verip, aynasını kırdı. Aracından inen taksi şoförü M.M. ile Muammer T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Muammer T., bıçakla şoför M.M.'ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran Muammer T.'yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı.

KAVGA TAKSİ KAMERASINDA

Taksiden inmeyen Ş.A.'nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle Muammer T., kaçarak uzaklaştı. Kavga, taksinin kamerasına yansıdı. Muammer T. ile M.M.'nin aracın arka tarafında tartıştığı, bu sırada araçtaki Ş.A.'nın yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı. Aracın önüne gelen taraflardan Muammer T.'nin, M.M.'ye bıçakla saldırdığı görüldü.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE KIZ ARKADAŞI ŞİKAYET ETTİ

Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan Muammer T., 25 Kasım'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.A.'nın bugün savcılığa şikayeti sonrası yeniden gözaltına alınan Muammer T., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Taksiciyi Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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