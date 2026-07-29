Burdur\'da Tarım Arazisinde Yangın

Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İnsuyu bölgesindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek balya yığınlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme aracı ile 15 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 ton balya zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.