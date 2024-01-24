BURDUR\'da temizlik görevlisi çatıda intihar edeceği düşüncesiyle ihbar edildi

BURDUR'da çalıştığı okul çatısındaki temizlik görevliSİ H.Ş.'yi (37) görenler intihar edeceği düşüncesiyle ihbarda bulundu. H.Ş., okula gelen ekiplere manzara izlemek için çatıya çıktığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde temizlik görevlisi H.Ş., manzarayı izlemek için okulun çatısına çıktı. Kadını çatıda görenler intihar edeceği endişesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra polis ekipleriyle okuldan çıkan H.Ş., Böyle olacağını bilmiyordum. Kim ihbar ettti. Her çatıya çıkan intihar edecek diye bir şey mi var dedi. Canı sıkıldığında çatıya çıktığını anlatan H.Ş., İlk defa böyle bir şey oldu. Korktum, 'Bir şey mi oldu' dedim. Manzaraya bakıyordum diye konuştu.