Burdur'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR'da kavşaktan dönen TIR'ın dorsesine otomobiliyle çarpan Fatime Nur Özdemir (20)yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Fatime Nur Özdemir kullandığı 32 AFF 758 plakalı otomobille kavşaktan dönen Kazım S. (55) yönetimindeki 42 NY 919 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Yaralanan Fatime Nur Özdemir, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR sürücüsü Kazım S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN