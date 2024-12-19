Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan A. (19) idaresindeki 32 AK 278 plakalı minivan tipi araç, Yeşilbaşköy'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçta bulunan Mustafa K'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Ramazan A'nın yanı sıra araçtaki Musa A. (18) ve İbrahim T. (16) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?