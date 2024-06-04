Burdur'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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BURDUR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Dün saat 20.00 sıralarında Akyaka köyü kavşağında meydana gelen kazada Burdur'dan Fethiye yönüne gitmekte olan Yusuf H. (56) yönetimindeki 15 FF 668 plakalı otomobille Yazıköy'den Burdur yönüne dönmek için kavşağa giren Salih D. (63) yönetimindeki 07 NP 378 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Salih D. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,