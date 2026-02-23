Burdur'da Trafik Kazası: Sürücüler Yaralandı

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarıda Küçük Sanayi Sitesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 07 LFU 17 plakalı otomobil ile İlhan K. idaresindeki 33 RY 250 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.