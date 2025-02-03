Burdur\'da Trafik Kazası: Süt Taşıyan Kadın Hayatını Kaybetti

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BURDUR'da toplama merkezine süt teslim ettikten sonra evine dönen Ümmü Ceylan (70) hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada merkeze bağlı Çine köyündeki süt toplama merkezine süt teslim ettikten sonra evine dönen Ümmü Ceylan yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alaaddin Y. (49) yönetimindeki 15 ABN 465 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceylan, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,