Burdur'da Tüp Patlamasıyla Panik

BURDUR'da bir okulun ek bina inşaatında işçiler tarafından yakılan çöp yığınındaki poliüretan montaj köpüğü tüpleri patlayınca kısa süreli panik yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Burdur'da Engelliler Okulu'ndaki ek bina inşaatında bahçedeki çöp yığını işçiler tarafından yakıldı. Alevlerin bir anda yükseldiği yangında çöp yığınındaki kullanılmış poliüretan montaj köpüğü tüpleri patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,