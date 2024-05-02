Burdur'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Burdur'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Burdur\'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Burdur'da düzenlenen Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, yoğun ilgiyle açıldı. Fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler yeni ürünleri ve tarım aletlerini tanıttı. Vali Türker Öksüz, fuarın Burdur'a ve sektöre önemli ekonomik katkılar sağladığını belirtti ve kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Fuar, 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

02.05.2024 19:25
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Burdur'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, açıldı.

Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde açılan ve yeni ürünler, tarım aletleri, iş makineleri tanıtıldığı fuara, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Vali Türker Öksüz, açılışta, fuarın Burdur'a ve sektöre önemli ekonomik katkılar sunduğunu söyledi.

Burdur'un tarım ve hayvancılık konusunda önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Öksüz, günlük bin tona yaklaşan kaliteli süt üretimi, 195 bin büyükbaş ve 365 bin küçükbaş hayvan varlığıyla kentin ülke genelinde önemli konumda bulunduğunu kaydetti.

Kenttin rezene, anason ve çörekotu üretiminde ülkede 4'üncü sırada bulunduğunu anlatan Öksüz, "Örtü altı domates üretimi, coğrafi işareti alınan 14 ürünü, İnsuyu fasulyesi, mantar, haşhaş, şeker pancarı, ceviz, melli inciri, gül, lavanta ve sayamadığımız bir çok bitkisel üretimle öne çıkan Burdur, çiftçiyi doğru kanalla teknolojiye entegre etmeyi başarmış önemli tarım ve hayvancılık şehridir." diye konuştu.

Törende, Tarımda Kadın Eli Bilgi Yarışması'nı kazanan kadın çiftçilere ödülleri verildi.

Vali Öksüz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in kurdele kesiminin ardından ziyarete açılan fuar, 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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