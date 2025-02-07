Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonları: 29 Gözaltı, 9 Tutuklama

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BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ocak ayında kentte yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 9'unun tutuklandığını söyledi. Vali Bilgihan, Vatandaşlarımızdan istirhamımız uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla duyarlı olması ve karşılaşılması muhtemel olumsuzluklarda kolluk birimlerimizle irtibat kurmasıdır dedi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısı düzenledi. İl genelindeki asayiş olayları ile ilgili bilgi veren Bilgihan, kentte ocak ayında 877 olay meydana geldiğini belirtti. Vali Bilgihan, 2025 yılı ocak ayında kişilere karşı 213 olay yaşandı. 2024 yılı ocak ayına göre yüzde 6 azalma meydana geldi. Olaylar aydınlatıldı. Ocak ayında Mal varlığına karşı 55 olay meydana geldi. Kapkaç olaylarında 2024 yılı ocak ayına oranla yüzde 60 azalma, evden hırsızlık olaylarında 2024 yılı ocak ayına oranla yüzde 33 azalma sağlandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı diye konuştu.Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 60 kişinin yakalanarak tutuklandığını dile getiren Vali Bilgihan, şunları söylediuyuşturucu imal ve ticaret suçundan 5, kullanmak ve diğer suçlardan 42 olmak üzere toplam 47 olay meydana geldi. Olaylarda 29 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyonlarda 5,72 gram eroin, 14,96 gram metamfetamin, 14,32 gram bonzai, 8,34 gram esrar, 115 sentetik ecza ele geçirildi. Trafik denetimleri hakkında bilgi veren Vali Baydar Bilgihan, Ocak ayında 79 bin 639 araç ve sürücüsü sorgulandı. Denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 19 bin 114 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı. Ticari taksilere yönelik 240 denetim yapıldı. Denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı dedi. Vali Baydar Bilgihan, şöyle konuştuVatandaşlarımızdan istirhamımız trafik kurallarına riayet etmesi, trafikte yaya güvenliğine, seyir esnasında kask ve emniyet kemeri kullanımına ve mevsim şartlarına uygun lastik takılmasına özen göstermesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin, toplumun, başta gelen sorunlarından olan uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla duyarlı olması ve karşılaşılması muhtemel olumsuzluklarda vakit kaybetmeksizin kolluk birimlerimizle irtibat kurmasıdır dedi.