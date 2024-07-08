Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda Ö.Ö, O.K. ve R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu enjekte edilen kağıt parçaları ve uyuşturucu ölçüm aparatları ele geçirildi. R.Ç. isimli zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.07.2024 20:55
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ö.Ö, O.K. ve R.Ç. düzenlenen operasyonda kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

İkametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik uyuşturucu enjekte edilen 260 kullanımlık kağıt parçası ve uyuşturucu ölçümüne yarayan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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