Burdur Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Burdur Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

03.07.2026 16:03  Güncelleme: 17:16
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Burdur Belediyesi ekipleri, kent genelinde sivrisinek ve karasinek gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ercengiz, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Vektörle Mücadele ve İlaçlama ekipleri, kent genelinde sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı vektörlerin üreme alanlarını belirleyerek larva ve erişkin ilaçlama çalışmalarını program dahilinde gerçekleştiriyor. Parklar, yeşil alanlar, dere yatakları, su birikintileri, mazgallar ve çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde düzenli olarak ilaçlama yapılırken, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini belirterek, şöye konuştu:

"Bahar aylarından itibaren tüm mahallelerimizde vektörle mücadele kapsamında gerekli ilaçlama çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl geçmiş yıllara göre yağışların oldukça fazla olması, sivrisinek ve diğer vektörlerin üreme koşullarını artırıyor. Elbette yağmurlarımızın yağmasını istiyoruz; doğamız ve su kaynaklarımız için bu büyük bir nimet. Biz de buna karşı ekiplerimizle gerekli tedbirleri alıyor, 7 gün 24 saat sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda duyarlı davranmaları ve su birikintisi oluşturabilecek alanlara dikkat etmeleri mücadelemize önemli katkı sağlayacaktır. Özveriyle görev yapan tüm Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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