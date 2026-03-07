BURDUR'da yalnız yaşayan Şahsene Ölmezoğlu (81) evinde ölü bulundu.
Çeşmedamı Mahallesi Alacacılar Sokak'ta oturan Şahsene Ölmezoğlu'nun camını açık gören iş yeri sahipleri ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde evinde yalnız yaşayan Ölmezoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölmezoğlu'nun cenazesi morga götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Yalnız Yaşayan 81 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?