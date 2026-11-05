Burdur\'da yan yoldan ana yola düşen otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

BURDUR'da yan yoldan ana yola düşüp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Burdur- Antalya çevre yolunda dün gece meydana geldi. A.A.(25) idaresindeki 35 CTY 453 plakalı otmobil, Susamlık Tesisleri'nden ana yola ilerlerken bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 3 metrelk yükseklikteki yamaçtan takla atıp ana yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.E. (24) ve S.G. (24), kazanın ardından sıkıştıkları bölgeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,