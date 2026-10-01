Burdur\'da Yaşlılar Günü yürüyüşünün ardından Vali Bilgihan yaşlılarla sohbet etti

Burdur'da Yaşlılar Günü yürüyüşünün ardından Vali Bilgihan yaşlılarla sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için Müze Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Gaziler, huzurevi sakinleri ve öğrenciler Gazi Caddesi'nde pankartlarla yürüdü; meydanda kurulan stantları gezen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan yaşlılarla sohbet etti.
Burdur'da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
Müze Parkı önünde başlayan yürüyüşe gaziler, huzurevinde kalan yaşlılar ve öğrenciler katıldı.
Ellerinde pankartlarla Gazi Caddesi'nde yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Meydanda, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı stantlar ziyaret edildi.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da stantları gezerek yaşlılarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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