Burdur\'da Yerel Kalkınma Tanıtım Toplantısı

Burdur'da Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın Burdur tanıtım toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Yerelden kalkınma vizyonu kapsamında hazırlanan ve Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'nin bir ayağını oluşturan program, Burdur'un potansiyelini temel alarak dört öncelikli yatırım alanına odaklanıyor.

Toplantıda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yerel Kalkınma Hamlesi'nin şehir açısından önemini anlattı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler de Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik edilen sektörlerin, teşvik sistemlerinin unsurları ve teşvik sisteminin nasıl yürütüleceğini konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Programın hedefinin, her bölgenin, ilin uzmanlaşabileceği, öne çıkabileceği, coğrafi olarak sahip olduğu potansiyelleri daha katma değerli şekilde kullanabileceği olduğunu söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Üretime, istihdama, ihracata daha fazla katkıda bulunabilecek sektörleri teşvik etmek üzere tanımlanmış bir sistemimiz mevcut. Bu programda yerel kalkınma kapsamında KDV'siz, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tavsiyesi, finansmana erişim imkanları, makine tesisat desteği, faiz kar payı desteği gibi destek unsurlarıyla donatılmış oldukça güçlü bir teşvik sistemi hayatımıza girmiş durumda."

Her ilde 4 yatırım konusunun Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında teşvik edileceğini ifade eden Güler, başvuruların 1 Ağustos'ta başladığını bildirdi.