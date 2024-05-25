Burdur Devlet Hastanesinde Diyaliz Tedavisi Alan Hastalar Sevk Edildi - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesinde Diyaliz Tedavisi Alan Hastalar Sevk Edildi

Burdur Devlet Hastanesinde Diyaliz Tedavisi Alan Hastalar Sevk Edildi

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde tedavi gören 23 hasta, rahatsızlanmaları üzerine çevre illerdeki hastanelere ve diyaliz merkezlerine sevk edildi. Hastaların durumu takip edilirken, hastanenin diyaliz merkezi kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

25.05.2024 21:39
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Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi almasının ardından rahatsızlanan 23 hasta, çevre kentlerdeki hastanelere ve diyaliz merkezlerine sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün 31 hastanın diyalize girdiği belirtildi.

Diyaliz işleminin ardından eve gönderilenlerden bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur Devlet Hastanesinde Diyaliz Tedavisi Alan Hastalar Sevk Edildi - Son Dakika

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