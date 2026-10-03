Burdur Gölhisar\'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

Burdur Gölhisar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölhisar'da Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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