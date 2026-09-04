Burdur Gölhisar'da ev ve ağıl yandı, Mehmet Hasçağatay'ın evi kullanılamaz hale geldi

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde çıkan yangında ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi.

Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki Mehmet Hasçağatay'a ait evde dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın evin yanındaki ağıla da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi.