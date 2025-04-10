Burdur İtfaiyesi Personeli Mutlu Bulut Milli Takım'a Seçildi - Son Dakika
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Burdur İtfaiyesi Personeli Mutlu Bulut Milli Takım'a Seçildi

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Mutlu Bulut, Yalova'da düzenlenen 2025 Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği performansla Milli Takım'a seçildi ve İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

10.04.2025 14:26
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Mutlu Bulut, Yalova'da düzenlenen 2025 yılı Türkiye Ahmet Enünlü Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği performansla Milli Takım'a seçildi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli Mutlu Bulut, Yalova'da düzenlenen Türkiye Ahmet Enünlü Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza atarak Milli Takım'a seçildi. Mutlu Bulut, bu başarıyla 30 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi ve şehri  temsil edecek.

"İspanya'daki şampiyonada üstün başarılar diliyorum"

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mutlu Bulut'u makamında ağırlayarak tebrik etti. Ercengiz, "Burdur Belediyesi ailesi olarak, yalnızca görevlerinde değil, hayatın her alanında başarı gösteren personelimizle gurur duyuyoruz. Mutlu kardeşimizin disiplini, azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor. Kendisini gönülden kutluyor, İspanya'daki şampiyonada üstün başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur İtfaiyesi Personeli Mutlu Bulut Milli Takım'a Seçildi - Son Dakika

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