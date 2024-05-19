Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Arasında Arbede Yaşandı - Son Dakika
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Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Arasında Arbede Yaşandı

Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Arasında Arbede Yaşandı

Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde oynanan play out maçında Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor arasında arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncularının sahaya bayraklarını dikmeye çalışması üzerine Burdur MAKÜ Spor'dan bir yönetici sahaya girerek futbolculara tepki gösterdi. Olayın büyümesiyle birlikte çevik kuvvet ekipleri müdahale etti ve hakemler polis gözetiminden sahadan ayrıldı.

19.05.2024 21:07
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Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor arasında oynanan play out maçında arbede yaşandı.

MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan Oğuzhan Şahan'ın, Burdur MAKÜ Spor'dan Fatih Özaydın'ın gölleriyle 1-1 berabere bitti.

Maçın ikinci yarısında, Bucak Belediye Oğuzhanspor, İsmail Odabaşı'nın gölüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevinci yaşayan Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncularının sahaya bayraklarını dikmeye çalışması üzerine Burdur MAKÜ Spor'dan bir yönetici sahaya girerek futbolculara tepki gösterdi.

Oğuzhanspor oyuncuları da MAKÜ Spor'un yöneticisine tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, müdahale etti. Hakemler, polis gözetiminden sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Arasında Arbede Yaşandı - Son Dakika

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