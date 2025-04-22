Burdur'un Nene Hatun Caddesi'nde Asfaltlama Çalışmaları Tamamlanıyor

(BURDUR)- Nene Hatun Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz,"Önümüzdeki birkaç gün içinde asfalt çalışmaları tamamlanacak olan Nene Hatun Caddesi, yine Burdur'un en önemli ulaşım akslarından biri olarak kentimize hizmet vermeye devam edecek. Yeni haliyle Burdur'umuza hayırlı olsun" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Nene Hatun Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Burdur Belediyesi olarak kentimizin önemli arterlerinden biri olan Nene Hatun Caddesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinden alternatif bir güzergah olarak kullanılan ve Burdur'un en yoğun trafik yükünü çeken caddelerinden biri haline gelen Nene Hatun Caddesi, artık modern bir görünüme kavuşuyor. Cadde boyunca asfalt yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda aydınlatma sistemleri yenileniyor, kaldırım düzenlemeleriyle hem yayalar için güvenli bir alan oluşturuluyor hem de caddenin görsel estetiği artırılıyor. Ekiplerimiz, altyapı çalışmalarını baştan sona gözden geçirerek gerekli tüm düzenlemeleri yaptı. Burdur Belediyesi olarak kentimize yakışan hizmetleri her zaman olduğu gibi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde asfalt çalışmaları tamamlanacak olan Nene Hatun Caddesi, yine Burdur'un en önemli ulaşım akslarından biri olarak kentimize hizmet vermeye devam edecek. Yeni haliyle Burdur'umuza hayırlı olsun."