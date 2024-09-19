Burdur ve Karabük'te İdare Mahkemesi Kuruldu

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'e idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük illerimizde idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.