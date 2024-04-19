Burdur Yeşilova\'da çıkan yangın söndürüldü

Google, Devasa Yapay Zeka Yatırımı İçin Hazırlanıyor

Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.