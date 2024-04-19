Burdur Yeşilova'da çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da çıkan yangın söndürüldü

Burdur Yeşilova\'da çıkan yangın söndürüldü

Yeşilova ilçesindeki otluk ve kavaklık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

19.04.2024 19:43
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Akçaköy'de tarım arazisi yakınındaki otluk ve kavakların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeşilova ile Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur Yeşilova'da çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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