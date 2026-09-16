Burdur Yeşilova\'da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Burdur Yeşilova'da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde Bekir A'ya ait evin bahçesindeki odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesinde Bekir A'ya ait evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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