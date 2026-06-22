Bürgenstock'ta ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Anlaşma - Son Dakika
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Bürgenstock'ta ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Anlaşma

22.06.2026 07:52
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Katar ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki dörtlü görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

Katar ve Pakistan, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında gerçekleştirdikleri dörtlü görüşmelerin birinci turunun olumlu ve yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelerin birinci turunun tamamlandığı belirtildi.

Bürgenstock'taki görüşmelerin ilk gününün olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği aktarılan açıklamada, teknik müzakerelerin sürdürülmesi için bir mekanizma oluşturulması dahil çeşitli alanlarda ilerleme kaydedildiğine işaret edildi.

Taraflar, üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştı

Tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada, baş müzakerecilerinin de nükleer konusunun yanı sıra yaptırımlarla ilgili komiteye düzenli raporlar sunacağına işaret edildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda yeni bir teknik görüşme turunun derhal başlatılmasının önünün açıldığı kaydedildi.

Taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturuldu

Açıklamada ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak şekilde herhangi bir olay ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

Tarafların ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla bir çalışma grubunu kurma konusunda anlaştığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptında da belirtildiği üzere Lübnan'daki askeri operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla kurulacak çalışma grubunun, iki tarafın yanı sıra Lübnan'ı da kapsayacağı ifade edildi.

Bürgenstock'ta teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesi planlanıyor

İlgili konuların tümünü ele almak üzere Bürgenstock'taki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, müzakerelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanması için arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın çabalarını sürdürecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar ve Pakistan'ın İran ile ABD'ye diplomatik çözümlere bağlılıkları ve anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları nedeniyle teşekkür ettiği, sürece destek veren diğer ülkelere de takdirlerini sunduğu ifade edildi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Güncel, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bürgenstock'ta ABD-İran Görüşmeleri Üzerine Anlaşma - Son Dakika

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